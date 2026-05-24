Aさん（70代女性）は、自分名義の一戸建てに息子夫婦と孫2人の5人で約15年間同居しています。この同居生活のきっかけは、息子夫婦が妊娠を機に結婚したことです。その当時、経済的に余裕がなかった息子夫婦を助けるためにも、Aさんが同居を誘いました。【漫画】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」さらに、生活費や住宅費などもAさんが多く負担しています。しかし嫁姑関係は終始悪く、1年ほど前の口論をきっかけにA