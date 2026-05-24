現在、各テレビ局では春ドラマが放送中です。作品には、ベテランから若手まで多くのSTARTO ENTERTAINMENT（以下：STARTO社）所属のタレントたちが出演し人気を集めています。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。それでは、「好きな春ドラマ出演中のSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょ