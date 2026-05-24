元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が23日、Xを更新。自身の体脂肪率を公表した。山本は「ジムで体組成を測った」と書き出した。そして「どうやら私は体脂肪率が30%あって大体黒毛和牛と同じくらいらしい」と具体的数値を告白。「誰が霜降り高級肉や」と自身にツッコミを入れ、笑いを誘った。この投稿に対し、一部ユーザーが「美味しそう体重計の体脂肪率表示はマジであてにならないので気にしなくていいですよ