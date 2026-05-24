北中米Ｗ杯に出場するイラン代表がトレーニングキャンプ地を米国からメキシコに変更することを決めたようだ。ＥＳＰＮ電子版は２３日付の記事で「イランサッカー連盟のタジ会長が同日、連盟の広報担当者を通じて発表した声明の中で、この決定を明かした。ＦＩＦＡはこの移転を公式に認めていない」と伝えた。イラン代表は当初、米国・ツーソンでトレーニングを行う予定をしていたが、中東情勢の不安と安全上の問題を懸念し、移