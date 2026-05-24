◆春季高校野球関東大会▽決勝浦和学院―横浜（２４日・千葉県野球場）今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）と、浦和学院（埼玉１位）が決勝で激突する。１０年ぶりの決勝進出となった横浜は、小林鉄三郎投手（２年）が先発。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）はベンチスタートとなった。春の関東Ｖとなれば、村田浩明監督（３９）が主将を務め、捕手としてエース・涌井秀章（現中日）とバッテリー