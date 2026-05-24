「大声でおしゃべりしないで！」何度注意しても同じことを繰り返す時の対処法とは 何度注意されても同じことをする やってはいけないことをしたとき、「今は騒いだらだめ」「そこで走らないで！」などと繰り返し注意しても、なかなかやめてくれません。 例えば、こんな状況 まだお昼寝している子がいる時間に、大声で話し始めたOくん。「大声でおしゃべりしないで!」と何度指摘しても、一向に静かにする気配があ