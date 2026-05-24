ライブの曲順決めは何パターン？計算の決め手は「階乗」 演奏会での順番を決めるには？ 3人の演奏順は何通り？ 3人の奏者によるピアノの演奏会があります。このとき、3人が演奏する順番は全部で何通りあるでしょう?3人の演奏者をそれぞれA、B、Cとすると、「ABC」「ACB」「BAC」「BCA」「CAB」「CBA」の6通りあります。下の図のような樹形図にするとわかりやすいです。 階乗で求めてみよう このように