生まれつき持っている特性は変えられない。医療機関や周りの人と行う発達障害の主な治療法とは 社会生活への適応を支援する 発達障害は、その人が生まれつき持っている特性であり、さまざまな感覚、ものの捉え方、考え方と深く結びついています。そうした部分を変えることはできませんから、発達障害そのものを根本的に治すことはできません。そのため、発達障害の治療では、日常生活や社会生活を送るうえでの不適応を軽減でき