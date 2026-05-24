エンゼルス傘下３Ａに所属するクリス・テイラー外野手が引退宣言翌日に撤回したと２３日（日本時間２４日）、ＭＬＢ公式サイトのボリンジャー記者が自身のＸで伝えた。テイラーは前日にマイナーリーグ公式サイトで引退が公示された。ＭＬＢ公式サイトや米メディアも続々と報じ、ドジャースの２度のワールドシリーズ制覇に貢献したユーティリティープレーヤーの引退を惜しんだが、現役を続行する考えに変わった模様だ。同記者