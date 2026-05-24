ブルワーズ戦に先発したドジャース・佐々木＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグは23日、各地で行われ、ドジャースの佐々木はミルウォーキーでのブルワーズ戦に3勝目を懸けて先発登板した。大谷は「1番・指名打者」で出場した。ホワイトソックスの村上は3―10で敗れたジャイアンツ戦に「2番・一塁」で出場し、4打数無安打だった。カブスの鈴木は「6番・右翼」で出場したアストロズ戦で3打数無安打に終わ