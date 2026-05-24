【北京共同】中国山西省長治市は24日までに、市内の炭鉱で22日に起きたガス爆発事故での死者数は82人だと発表した。国営中央テレビは90人が死亡したと報じていたが「現場が混乱しており、当初の数字が不正確だった」としている。市政府は2人が行方不明、128人が負傷したとしている。捜索範囲が広く、有毒ガスも残っているため救助に困難が生じていると説明した。