F1カナダ GPスプリント サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ 天気：ほぼ曇り 路面状況：ドライ 気温：20.5℃ 路面温度：32.5℃ F1カナダ GPのスプリントがジル・ヴィルヌーヴで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム28:50.951で優勝。2位は（+1.272）で3番グリッドスタートのL.ノリス（MCL）、3位は（+1.843）で2番グリッドスタートのK.アントネ