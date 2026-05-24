F1カナダ GP予選 サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ 天気：曇り 路面状況：ドライ 気温：21.5℃ 路面温度：30.8℃ F1カナダ GPの予選がジル・ヴィルヌーヴで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ 1位 G.ラ