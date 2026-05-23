ADF（NPO青山デザインフォーラム）が、若手アーティストへ作品展示・発表の場を無料で提供する「ADF Art Gallery Project」の43回目の展覧会「Generic Foods」を開催する。会場は東京・南青山のGARDE Galleryで、期間は6月5日から19日まで。【画像をもっと見る】同展は、武蔵野美術大学在学中にcoconogaccoで学び、現在は東京藝術大学修士課程に在学中のshirakiが発起人となり、同じく武蔵野美術大学出身のZENZABURO、coconoga