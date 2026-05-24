北海道・旭川中央警察署は2026年5月23日、暴行の疑いで旭川市の自称・あん摩マッサージ指圧師の男（32）を現行犯逮捕しました。男は23日午後10時半ごろ、自宅で妻の胸を手で突き飛ばしたり、妻の腕をドアに挟んだりする暴行を加えた疑いが持たれています。午後10時半すぎ、妻が「家庭で問題があった」と警察に110番通報し、事件が発覚しました。警察が自宅に駆け付けたところ、男が暴行について認め、妻の腕などにあざがみら