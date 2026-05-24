2026年5月24日午前6時半ごろ、北海道士別市朝日町中央のスキージャンプ台「朝日三望台シャンツェ」付近でクマ1頭が目撃されました。近くに住む女性が「ジャンプ台の坂のところにクマがいます」と警察に通報しました。警察によりますと、クマは1頭で体長約1メートルです。約30分後に警察や役場の職員が現場に駆け付けましたが、クマはまだその場にとどまっていたということです。その後、クマは茂みに隠れて山の方へ姿