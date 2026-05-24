ルーベン戦の前半、攻め込むゲンクの伊東（左）＝ルーベン（共同）【ルーベン（ベルギー）共同】サッカーのベルギー1部リーグ中位プレーオフで23日、ゲンクの伊東純也は敵地のルーベン戦で前半に先制点を挙げ、後半25分過ぎまでプレーした。今季リーグ戦6ゴール目。同僚の横山歩夢がチームの2点目を決め、試合は2―0で勝った。