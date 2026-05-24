骨がもろくなり、背骨や手足の骨が次々と折れてしまう「ドミノ骨折」。 高齢者に多く、歩きにくくなったり、寝たきりになったりして寿命を縮めてしまうことも。 その原因は「骨粗鬆症(こつ そしょうしょう)」。どのような対策をすればいいのでしょうか。 骨粗鬆症は女性に多く、50代以降で増え始め、60代以降でさらに多くなります。 「女性の病気」と思われがちですが、骨粗鬆症による骨折患者の約2～3