◆米大リーグレッドソックス２―４ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は、１―４で迎えた９回１死一、二塁で代打で登場。ツ軍３番手右腕モリスに二ゴロに倒れた。一塁走者で残り、代走を出されて交代した。打率は２割５分３厘となった。レ軍は今季本拠８勝１６敗で７カード目の負け越し。３点を追う９回１死一、二塁。代打吉田がコールされると、チケット