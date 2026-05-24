◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのＴ・ヘルナンデス投手が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦で２点を追う４回１死一、二塁の好機に左翼ポール直撃となる逆転３ランを放った。ダイヤモンドを一周すると、ベンチで待ち構えていた大谷にひまわりの種シャワーで祝福を受けた。この日は先発が佐々木朗希。初回は１番チョ