敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦。先発の佐々木朗希投手は初回に3失点と苦しいスタートになった。自らの送球ミスもあり、1イニングで35球を費やした。初回にバタついた。1点を奪われ、なおも無死二塁とピンチの場面。3番ボーンを投前の弱いゴロに打ち取ったものの、不運にも三塁線の処理が難しい位置に転がった。佐々木は素早く掴み、一塁へ。しかしこれが逸れてしまい