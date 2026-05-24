アイドルグループ「IZANAGI」の元メンバーで、モデル・タレントの谷なな(30)が23日、自身のインスタグラムで結婚と出産を発表した。お相手はハンドボール日本代表の玉川裕康(たまかわ・ひろやす＝31)。 【写真】身長差がエグい！お宮参りする谷なな&玉川裕康夫婦何センチ差!? 谷は「私事ではございますが、この度結婚し、新しい家族を迎えましたことをご報告いたします」と発表。続けて「元気な女の