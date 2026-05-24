遠藤航、最終節ブレントフォード戦でメンバー入りの可能性イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表MF遠藤航は現地時間5月23日、翌日に行われるプレミアリーグ最終節ブレントフォード戦を前にした練習に参加した。リバプール専門サイト「This Is ANFIELD」は、遠藤が「アンフィールドでのメンバー復帰を果たす可能性」とレポートしている。遠藤は2月11日のサンダーランド戦で深刻な足首の怪我を負って以来