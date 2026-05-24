高市首相が掲げる「強い経済」は一向に実現する気配がない。むしろ米国とイスラエルが仕掛けたイラン攻撃のせいで、中東発の原油・ナフサ不足が日本経済を直撃。円安・物価高に歯止めがかからない中、消費者の購買力はそがれ、企業のコストはかさんでいく──。いくら経済オンチの高市首相でも、「利上げ阻止」は限界を迎えつつある。中東情勢の影響が顕在化…食パンから肥料まで「値上げの夏・秋」がやってくる高市首相は22日