鹿島がFC東京との1位・2位対決を制した鹿島アントラーズは5月23日のJ1百年構想リーグ最終節でFC東京に1−0で勝利した。すでに前節のうちに首位を決めていたが、2位のFC東京に90分で勝ち切った。鬼木達監督は「ゼロ（失点）で抑えたことは、非常に評価に値する」と、リーグ戦18試合中11試合目の無失点で終えたチームを称賛した。この試合、鹿島は北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表に選ばれているGK早川友基と韓国代表に選