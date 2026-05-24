【桧山珠美 あれもこれも言わせて】迷走から一転…NHK朝ドラ「風、薫る」にヒットの予感が漂うワケ朝ドラ「風、薫る」の話題をとんと聞かなくなった。放送開始直後こそ「視聴率ワーストスタート」「内容が暗い」とネットがざわついたが、その熱もあっという間にしぼんでしまった。話題作にはいち早く飛びつき、面白いか否かを瞬時にジャッジする。そして反応が鈍いと見るやあっさり次の話題へ移っていく。「風、薫る」もまた、