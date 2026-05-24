記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、秋葉原ベルサール秋葉原にて開催5歳・さかな芸人 ハットリ・ﾘﾛ氏・サイバーおかんとコラボした個性派脳汁屋台4店舗が出店約150個の提灯に映像を投影するステージにDJ KOO（TRF）・テクノ法要らが登場 脳がよろこぶ刺激と体験を詰め込んだ体験型フードフェスが、今年も東京・秋葉原に登場します。マルハン東日本が主催する『脳汁横丁2026』は