【デュッセルドルフ共同】欧州有数の日本人コミュニティーのあるドイツ西部デュッセルドルフで23日、日本の食や文化、芸術を紹介する「日本デー」が開催され、日独の市民らが交流を深めた。市当局によると約70万人が訪れ、夜はフィナーレの花火が中心部を流れるライン川を照らした。日本デーはデュッセルドルフ市が主催。旧市街のライン川沿いでは日本食のテントに行列ができ、和太鼓やよさこいが披露されたステージ前に大勢が