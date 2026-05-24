Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開される。映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』にジャルジャル、高橋努が出演することが発表された。【写真】最凶の敵＜ギャバンキラー＞として出演する高橋努『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上