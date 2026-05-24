気象庁は、大雨や河川氾濫などの警報・注意報を再編した新たな「防災気象情報」の発表を２８日に始める。災害ごとにバラバラだった名称を統一し、危険度や取るべき避難行動をわかりやすくする狙いがある。防災気象情報は現在、「大雨」や「土砂災害」、「高潮」などについて、危険度を５段階の「警戒レベル」に分けて発表されている。市町村はこの情報に基づいて住民に避難指示などを発令する。しかし、名称には統一性がなく