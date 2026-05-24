＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】義ノ富士の後ろに“ざんばら”髪のイケメン力士2横綱2大関の休場により優勝争いが混戦を極める大相撲五月場所。十四日目に優勝の可能性を残す3敗で臨んだ前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）が東の花道から入場する場面で、その背後に“ただならぬ”存在感の若手力士の姿をカメラが捉え「義ノ富士の後ろにまたイケメン」などファンがざわつく一幕があった。自身初