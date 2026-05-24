俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを手がける「第1回しずおか映画祭」が5月23日、静岡市の清水文化会館マリナートで開幕した。“旅する映画祭”をテーマに掲げる同映画祭。その記念すべき第1回の幕開けを飾ったのは、「第76回カンヌ国際映画祭」で最優秀男優賞を受賞した『PERFECT DAYS』（2023年）。上映後には主演の役所広司が登壇し、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。【画像】この記事に関連するそのほかの写真大歓声