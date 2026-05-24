ある老犬のエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破し、「最高に幸せ」「長生きして」「尊い命ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：4年前から歩けなくなってしまった老犬→それでも嬉しそうにして…勇気を貰える『今を全力で生きる光景』】 歩けなくなったわんこ TikTokアカウント「toma.channel2」の投稿主さんは、『ユリア』ちゃ