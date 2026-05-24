DF明本考浩、大南拓磨（ともにルーベン）、FW伊東純也、横山歩夢（ともにゲンク）の日本人選手４名が一堂に会した５月23日の試合は、ゲンクが日本人両ウイングの挙げたゴールにより２−０で勝利。この結果、“プレーオフ２”の１位になったゲンクは31日、UEFAカンファレンスリーグ出場権を懸けて今季ラストゲームを“プレーオフ１”５位のチームと戦うことになった。「こいつのゴールのほうがイージーでしたね」（伊東）「あれ、