UEFA女子チャンピオンズリーグ決勝が23日に行われ、バルセロナがリヨンを下して通算4度目の大会制覇を果たした。6大会連続決勝進出のバルセロナと、優勝回数最多の8回を誇るリヨンによる頂上決戦は、前半早々にリヨンがゴールネットを揺らしたものの、VAR（ビデオアシスタントレフェリー）によるオフサイド判定で得点取り消しに。前半にスコアは動かず、0−0で折り返す。試合の均衡が破れたのは55分、ペナルティエリア内でパ