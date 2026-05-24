リバプール女子でプレーするなでしこジャパンDF清水梨紗が５月23日、自身のインスタグラムを更新。人気キャスターとの仲睦まじい２ショットが反響を呼んでいる。清水は、「撮影の合間に見つけたフォトブース。えみりちゃんとずっと笑ってて楽しい思い出になりました」と綴り、複数枚の写真を公開した。投稿に登場したのは、“Jリーグの女神”とも評される人気キャスターの中川絵美里さん。2025年のJリーグアウォーズで総合司