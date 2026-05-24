24日未明、柳井市の県道で40代男性が乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは柳井市柳井にある県道柳井周東線です。柳井警察署によりますときょう午前0時半ごろ防府市千日二丁目に住む44歳の公務員の男性が県道を走っていた乗用車に衝突しました。この事故で車と衝突した男性は救急車で搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。一方、車を運転していた運転手にけがはありませんでした。現場は片側1車線の道路