24日午前4時半頃、長崎市茂木町で「車が海中に転落した」と通行人から警察に通報がありました。 警察によりますと、茂木漁港の岸壁から軽乗用車が海に転落しましたが、乗っていた長崎市内の40代の男性は、自力で脱出して無事だということです。 一時、50代の男性が車内に取り残されているとの情報があり、警察や消防が捜索していましたが、その後、別の場所で無事が確認されたということです。 警察が事故の原因などを詳しく