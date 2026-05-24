福島県を代表する秀峰・磐梯山のふもと、鏡のように輝く猪苗代湖を見下ろす高台に位置する「猪苗代（いなわしろ）温泉」。この温泉は、広大な敷地を誇る一大リゾート「リステルパーク」内にあり、地下1200メートルから湧き出る豊かな天然温泉を存分に楽しめるのが魅力です。泉質は、肌に優しいアルカリ性単純温泉。さらさらとした湯触りが特徴で、美肌効果が期待できることから「美肌の湯」としても親しまれています。一番の見どこ