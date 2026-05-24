サッカーW杯北中米大会日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月（28）が24日までに自身のインスタグラムを更新。上田が4月に出産を公表した第1子長女を抱く最新ショットを披露した。ストーリーズに「1週間夜勤がんばってくれたパパありがとうー!」と書き出し、愛娘を抱く上田のショットをアップ。「気をつけていってらっしゃい」とエールを送った。由布は上田と2022年2月に結婚を発表。今年4