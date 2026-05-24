実家の片づけをしていると、古い通帳が何冊も見つかることがあります。特に、「繰越済み」の通帳が大量に出てくると、「もう使えないのだから捨ててもよいのでは」と感じる人もいるかもしれません。 一方で、親の相続や税金のことを考えると、「後から必要になるのでは」と不安になるケースもあるでしょう。実際、古い通帳には、過去の預金移動や資金の流れが記録されている場合があります。 そのため、相続手