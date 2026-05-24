「良い父親になりたい」2026年北中米ワールドカップ本大会出場を控えるサッカー韓国代表のソン・フンミン（LAFC）が、異例にも結婚と円満な家庭への憧れを語り、注目を集めている。【写真】ソン・フンミンの元カノソン・フンミンは最近、アメリカのメディア『USウィークリー』とのインタビューで、「もう自分も家庭を築くのに十分な年齢になったように思う」とし、「未来は分からないので見守るしかない。自分は子どもが本当に好き