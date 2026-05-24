丸亀警察署 香川県善通寺市の四国学院大学の構内に侵入した疑いで、善通寺市の無職の男（39）が23日、建造物侵入の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、23日午後8時18分ごろ、大学の職員から「大学内を巡回中だった警備員が剣道部の部室に男が侵入しているのを発見し、捕まえている」と110番通報がありました。警察が現場に駆け付け、男をその場で現行犯逮捕したということです。 剣道部の部室は当時施錠されてい