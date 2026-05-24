今、日本には全国で母子世帯数は119万5000世帯、父子世帯数は14万9000世帯のひとり親世帯が存在している（2021年度 厚生労働省の調査より）。40年前と比較すると1.5倍程度に増加しており、コロナ禍や物価高も相まって、貧困に直面する家庭も少なくない。そんな中で、ひとり親、貧困家庭に特化した支援を続けているのが、NPO法人子育て応援レストランの代表・若林優子さん。自身も、一人で子ども3人を育てながら、懸命に働く