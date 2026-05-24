Andreas Rentz Getty Images Entertainment ：ゲッティイメージズ提供 濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）で主演のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が、『第79回カンヌ国際映画祭』コンペティション部門で最優秀女優賞を受賞した。最優秀女優賞は、コンペティション部門に出品された全22作のうち、もっとも優れた女優に贈られる賞で、本作主演のヴィルジニー・エフィラと岡本多緒がW受賞を