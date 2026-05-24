見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）で、第1週第1回からレギュラー出演中の小林虎之介に多くの視聴者がときめいている。小林が演じるのは主人公・一ノ瀬りん（見上愛）の幼なじみ。素直な性格の役柄が俳優本人の演技スタイルと見事にマッチしている。誰もが思わず応援したくなり、と同時に見る者の心を鷲掴みにする。俳優デビューは2021年。以来、地道に出演作を重ねてきた。いつでもブレイク待ちの状