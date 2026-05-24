ROXYとSunrise Shack Japanによる2026年夏のコラボコレクションが登場♡太陽みたいにポジティブで、自分らしくいられるSunrise Shackの世界観を落とし込んだ、ヘルシーで開放感たっぷりのラインナップが揃います。Tシャツや水着、小物まで夏気分を盛り上げる全6型を展開。ビーチにもデイリーにも映える、今季注目のカプセルコレクションです♪ 夏ムード高まるアパレルライン 今回のコレクショ