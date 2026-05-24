「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）広島が終盤、中日救援陣を攻略して接戦をもぎ取った。森下、大野の投げ合いは序盤から激しい攻防となったが、デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は投球内容では大野を評価。序盤が不安定な森下については「投球の軸になる直球の制球力を磨いてほしい」と注文をつけた。◇◇森下は勝ち投手にこそなったが、反省の残る投球内容だった。このところ続いている立ち上がり