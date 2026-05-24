高校生モデル、YouTuber、インフルエンサーの田中陽菜（17）が24日、Xで文書を発表し「今回お騒がせしてしまっている件についてですが、まずは関係者の方、せっかくの撮影だったにもかかわらず、不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」と謝罪した。田中をめぐっては、ファンが25日の田中の18歳の誕生日に投稿するため、レンタルスペースで撮影を行った後、汚したまま帰ってしまい、その後に同所を使おうとしたモデルの、