ニュース等で耳にする機会が多い「GDP（国内総生産）」という言葉。GDPは重要な経済指標のひとつですが、正しく理解している人はあまり多くないかもしれません。本記事では、経済評論家の塚崎公義氏が、ニュースの理解に不可欠な重要な経済用語を初心者にもわかるようやさしく解説します。GDP＝「国内で生み出された付加価値の合計」ニュースなどでしょっちゅう耳にする「GDP（国内総生産）」という言葉ですが、聞き覚えはあっても